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AB'den sigorta şirketlerine ilişkin karar

Avrupa Birliği (AB), sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 10:47

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 10:47

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin azaltılmasında anlaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), birliğin, sigorta sektörünü düzenleyen kuralların ve sektörün sermaye yeterlilik oranının güncellenmesi konusunda üye ülkelerle yapılan müzakerelerde uzlaşı sağladığını açıkladı. Buna göre, sigorta sektörünün sermaye yeterlilik kuralları değiştirilecek ve firmaların rezervde tutmak zorunda olduğu önemli miktarda kaynak ekonomiye aktarılacak.

Sigorta sektörünün rezerv seviyelerini belirleyen sermaye maliyet oranı, mevcut yüzde 6 seviyesinden yüzde 4,75'e indirilecek.

Sektöre yönelik denetimler sadeleştirilecek. AB ülkelerindeki sigorta denetim otoritelerinin birbirleriyle daha fazla işbirliği yapmaları sağlanacak.

Sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri daha iyi hesaplaması ve bu riskler hakkında daha fazla rapor hazırlaması gerekecek.

Yapılan değişikliklerle Avrupa'daki sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin azaltılması ve 100 milyar avro kadar kaynağın ekonomiye yöneltilmesi amaçlanıyor.

Yeni kurallar, üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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