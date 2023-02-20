Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Yemen'e yönelik yardımı AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad Uluslararası İnsani Forumu'nda açıkladığı belirtildi.

Yardımın 136 milyon avroluk kısmının devam eden çatışmalar ve doğal afetlerden kaynaklanan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları gibi insani yardım ortaklarına sağlanacağı kaydedildi.

AB'nin sağlık, beslenme, gıda yardımı, su ve temizlik gibi ihtiyaçların karşılanmasına yardım edeceği aktarıldı.

Söz konusu yardımın kalan kısmının ise gıda güvenliği ve geçim desteğine ayrılacağı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM, yaklaşık 32 milyon nüfuslu Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, 17 milyon kişinin ise gıda güvenliğinden yoksun olduğunu belirtiyor.