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ABD'li düzenleyiciler sermaye artırımını yeniden gözden geçiriyor

Wall Street Journal'e göre ABD'li düzenleyiciler büyük bankalar için sermaye artırımı büyüklüğünü yeniden gözden geçiriyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 08:53

Wall Street Journal'ın haberine göre, Fed ve ABD finans sektörünün diğer 2 düzenleyicisi, ülkenin en büyük bankaları için zorunlu olan yaklaşık %20'lik sermaye artışını önemli ölçüde azaltacak yeni bir plana doğru ilerliyorlar.

Bu ilerleme, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon gibi sektör CEO'larının lobi çabalarının ardından geldi.

WSJ, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi bankaların olası kayıpları karşılayabilecek yeterli tamponlara sahip olmalarını sağlamak için gerekli sermaye artışlarının ortalama olarak başlangıçta açıklanan miktarın yaklaşık yarısı kadar olacağını da öngördü.

"HALA MADDİ VE TEKNİK REVİZYONLARI TARTIŞIYOR"

WSJ'nin haberine göre, bekleyen sermaye kurallarına dahil olan üç kurumun (Fed, FDIC ve OCC) üst düzey yetkilileri hala maddi ve teknik revizyonları tartışıyor ve bir anlaşmaya varılacağının garantisi yok.

Fed liderliğindeki üç banka düzenleyicisi, geçtiğimiz Temmuz ayında, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip bankaların potansiyel zararları karşılamak için ayırmaları gereken nakdi hesaplama yöntemlerini elden geçirmeye yönelik bir öneri açıkladı.

Basel önerisi, bankaları potansiyel kayıplara karşı daha dayanıklı hale getirerek başarısızlık veya kurtarma riskini azaltmayı amaçlıyor. Bankalar ise zaten yüksek sermayeye sahip olduklarını ve değişikliklerin gereksiz olduğunu söylüyor.

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