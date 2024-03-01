ABD'li satın alma yöneticisi Kanalosh: Türkiye inovasyon üretiminde başarılı

Birleşme ve satın almalarda son 10 yılın en kötü döneminin sona erdiği, birleşme ve satın alma faaliyetlerinde yükselişin başlangıç zilinin çaldığı ifade ediliyor.

Bu yıl uluslararası birleşme ve satın almalarda en yüksek büyümenin teknoloji alanında görülmesi bekleniyor. Teknoloji sektöründeki satın alma ve birleşmelerde yapay zekanın önemi artıyor. Uluslararası birleşme ve satın alma yapmak isteyenler, yapay zeka şirketlerine yöneliyor.

Koşulların bölgelere ve ülkelere göre değişmesiyle küresel yatırımcı güveninin, son enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz oranlarının 2024 yılında sabit kalabileceği veya düşmeye başlayabileceği yönündeki sinyallerine yanıt olarak yenilenmesi bekleniyor.

Orta ve uzun vadede tüketici pazarlarındaki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin tamamen toparlanacağı yönünde bir iyimserlik söz konusu. Tüketici pazarlarındaki CEO'ların yüzde 52'si gelecek 3 yıl içinde en az bir satın alma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Birleşme ve satın alma piyasasının 2024 yılında yeni bir döneme gireceği ve daha önce gerçekleşen satın alma ve birleşmelerden daha ölçülü olacağı tahmin ediliyor.

Finansmanın pahalılığı ve yüksek sermaye maliyetinin değerlemeler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağı da belirtiliyor.

ENERJİ, TEKNOLOJİ VE İLAÇ SEKTÖRLERİNDE TOPARLANMA BAŞLADI

Birleşme ve satın almalarda sektörel farklılıklar olduğu, enerji, teknoloji ve ilaç sektörlerinde toparlanmanın başladığı, bankacılık ve sağlık gibi diğer sektörlerde daha geniş piyasa koşullarını yansıtacak şekilde daha yavaş ilerlediği ifade ediliyor.

Daha geniş makroekonomik ve jeopolitik ortamın belirsizliğini koruduğu, riskleri değerlendirebilen ve farklı senaryolar için plan yapabilen anlaşma yapıcıların daha fazla netliğin gelmesini bekleyenlere göre avantajlı olacağı aktarılıyor.

Perakende, emlak ve inşaat gibi sektörlerdeki birçok şirketin halen toparlanmakta veya yeniden yapılanma sürecinde olduğu, birleşme ve satın almalar için potansiyel fırsatlara sahip bulunduğu belirtiliyor.

Stratejiye öncelik veren, teknoloji, iklim değişikliği ve demografik değişimler gibi mega trendlerin iş modelleri üzerindeki etkisini değerlendiren anlaşma yapıcıların başarılı olacağına işaret ediliyor.

"TÜRKİYE'NİN, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİ İÇİN ANAHTAR ROLÜ VAR"

Merkezi ABD'de bulunan Global Growth Holdings'in Avrupa ve Güney Amerika birleşme ve satın alma yöneticisi Eduard Kanalosh, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, coğrafi konumundan kaynaklı bir avantaja sahip olduğunu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için anahtar rolü bulunduğunu söyledi. Kanalosh, ülkedeki teknolojik gelişmeler, hizmetler ve operasyonel verimliliğin iyi seviyede olduğunu ifade etti.

Kanalosh, Türkiye'de gerçekleşen satın alma ve birleşmelerin ülkeyi şirketlerin operasyonlarını büyütmek için bölgesel bir merkez haline getirdiğini belirterek, "Türk teknoloji şirketleri ve uluslararası şirketler arasında satın alma ve birleşmelerin yakın zamanda devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Teknolojinin milliyetinin olmadığını vurgulayan Kanalosh, teknolojik ilerlemelerin know-how ile küresele yayılması gerektiğini ve dolayısıyla bilgi verimliliğinin küresel dünyada ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu söyledi.

Kanalosh, Türkiye'nin daha önce geliştirilmemiş şeylerin üretimi ve inavosyon üretiminde başarılı bir ülke olduğunu, bunu, daha ucuz, çok daha verimli ve güvenilir yaptığını belirterek, "Türkiye, ürünü ve teknolojiyi daha verimli üretme ve kullanma yolunu bulabiliyor. İnsanlar bir şekilde risk sermayesi aşamasındaki teknolojileri düşündüklerinde, verimlilikle ilgili sepet çok daha büyükken ve çok daha fazla ticari başarı vadederken benzersiz çözümleri düşünme eğilimindedirler." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDAKİ YATIRIMCI GRUBUNU BÜYÜTMEK ÖNEMLİ"

Eduard Kanalosh, Türkiye'de mevcut yatırımcı grubunu büyütmenin önemli olduğunu, bunu başarabilmek için de ülkede iş yapma kültürüyle barışık olmak ve bu ortama uygun iş geliştirmek gerektiğini söyledi.

Kanalosh, küresel satın alma ve birleşmelerde son yıllarda yavaşlama yaşandığına işaret ederek, "Şirketler çok hızlı büyüme eğilimindeler. Bir girişim statüsü ile bir startup olma arasındaki sıçrama çok hızlı. Günümüz dünyasında bu durum, satın alınabilecek şirket havuzunu önemli ölçüde küçültüyor. Birleşme ve satın alma sektöründe yatırımcılar teknolojide ilerlemiş şirketleri arama eğiliminde ve açıkçası daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi temsil eden çok fazla şirket yok." dedi.

Finansman bulunabilirliğinin azalmasının da küresel satın alma ve birleşmelerde yavaşlamaya neden olduğunu belirten Kanalosh, "Piyasalar daha riskli hale geldiğinde ve yatırımlar daha az güvenilir olduğunda küresel satın alma ve birleşmelerde yavaşlama yaşanır. Yatırımcılar, küresel riskler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı daha az kolay yatırım yapma eğiliminde. Bu gibi dönemlerde yatırımcılar uzun vadeli sonuçlar çıkaramıyor ya da stratejilerini belirleyemiyor." ifadesini kullandı.

Kanalosh, küresel enflasyonun yavaşlamasıyla uluslararası satın alma ve birleşmelerin artacağını dile getirerek, "Yatırımcıların risk algılarındaki büyük değişimin, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde olacağını düşünüyorum. Küresel risklerin azalmasıyla yatırım yapmak daha cazip hale gelecektir." diye konuştu.