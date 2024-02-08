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ABD'nin bütçe açığı için karamsar tahmin

ABD'nin bütçe açığının 10 yılda yüzde 60'ın üzerinde artacağı öngörüldü.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 10:05

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO), artan faiz maliyetleri ve sağlık harcamalarını temel faktörler olarak göstererek, ABD bütçe açığının önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 60'ın üzerinde genişleyeceğini öngördü.

CBO direktörü Phillip Swagel yaptığı açıklamada, açığın 2034 yılında 2024 yılı için öngörülen 1,6 trilyon dolardan 2,6 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. Ekonomik çıktıya oranla ölçüldüğünde, açıkların son on yıllardaki tarihsel ortalamadan önemli ölçüde daha büyük olmasının beklendiğini vunguladı.

Kongre'de partizan olmayan bir ofis olan CBO, ABD'li kanun yapıcılar hükümetin tüm yıl boyunca finansmanı konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışırken raporunu yayınladı.

Swagel, net faiz maliyetlerinin 2024 ile 2034 yılları arasında artan açığın yaklaşık dörtte üçünü oluşturmasının öngörüldüğünü ifade etti ve "Grileşen nüfus ve federal sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artış da, bu eğilimlerin harcama ihtiyaçlarını artırması nedeniyle açıklara katkıda bulunacaktır" dedi.

Ancak CBO, geçen yıl Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve kanun yapıcıların temerrüdü önlemek için harekete geçtiği Mali Sorumluluk Yasası'nın, 2024'ten 2033'e kadar öngörülenden biraz daha küçük bir açığın arkasındaki temel neden olduğunu söyledi.

Göçün, işgücü sayılarını ve ekonomik çıktıyı destekleyerek bir başka hafifletici faktör olması beklenmekte.

CBO'ya göre açıkların GSYH'ye oranı 2028'den sonra artarak 2034'te yüzde 6,1'e ulaşacak.

Raporda, "Büyük Buhran'dan bu yana, açıklar yalnızca İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında, 2007-2009 mali krizinde ve koronavirüs pandemisinde bu seviyeyi aşmıştır" denildi.

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