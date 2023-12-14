ABD'ye göre Ukrayna savaşı Rus ekonomisini baskı altına aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın baş yaptırım ekonomisti Rachel Lyngaas, savaş, ABD müttefiklerinin yaptırımları ve Moskova'nın politika tepkisinin birleşiminin "Rusya'nın ekonomisini önemli bir baskı altına soktuğunu" söyledi.

Bu yorumlar, Financial Times tarafından görülen ve Başkan'ın geçen yıl Ukrayna'ya asker gönderme kararının Rusya açısından mali sonuçlarına ilişkin en kapsamlı değerlendirmelerden birinin taslak metninde yer aldı.

Lyngaas, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal ve istila etmesinin, ekonomisinde "hızla artan harcamalara, değer kaybeden bir rubleye, artan enflasyona ve işçi kaybını yansıtan sıkı bir işgücü piyasasına katkıda bulunduğunu" yazdı.

Putin Ukrayna'da savaşı başlatmasaydı Rusya ekonomisinin yüzde 5'ten fazla daha büyük olacağını savunan Lyngaas, ülkenin ABD dahil diğer enerji ihracatçılarının altında performans gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Hazine Bakanlığı'na göre Moskova savunmaya 100 milyar dolardan fazla, yani 2023 yılında planlanan toplam harcamalarının neredeyse üçte birini harcıyor. Bu devasa harcama, yüzde 7,5 ile Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 4'ün çok üzerinde seyreden enflasyona rağmen Kremlin'in planlanan bazı kamu maaş artışlarını durdurduğu bir döneme denk geliyor.