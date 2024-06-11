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Akademisyenlerden dikkat çeken Fed analizi

Akademisyenler üzerinde yapılan ankete göre Fed bu yıl faiz oranlarını sadece bir kez düşürecek.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 11 Haziran 2024 09:10

Akademisyenler arasında yapılan yeni bir ankete göre, süregelen enflasyonun ABD merkez bankasını borçlanma maliyetlerini düşürme programını ayarlamaya zorlaması nedeniyle Fed bu yıl faiz oranlarını sadece bir kez düşürecek.

Financial Times ve Chicago Booth anketine katılan 39 akademisyenin yarısından fazlası Fed'in bu yıl sadece çeyrek puanlık bir kesinti yapacağını söyledi. Neredeyse dörtte biri hiç kesinti olmayacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayının son haftasında yapılan anketin sonuçları, Fed'in Çarşamba günü yapacağı ve faiz belirleyicilerinin bu yılki indirim tahminlerini üçten ikiye ya da daha aza indirmelerinin beklendiği toplantı öncesinde geldi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentiler, aylardır beklenenden daha yüksek seyreden enflasyonun ardından geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Fed'in faiz açıklamasından sadece saatler önce, Çarşamba günü Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerini yayınlayacak.

Borçlanma maliyetlerinin Kasım ayındaki ABD seçimlerine kadar yüksek seyretmesi, seçmenlerin ipotek, gıda ve diğer malların maliyetine ilişkin kaygılarının ortasında ekonomiyi idare etme konusunda düşük onay oranlarıyla mücadele eden Başkan Joe Biden için bir darbe olacaktır.

Ankete katılan ekonomistler, fiyat artışlarının bir başka göstergesi olan tüketici fiyat harcamaları enflasyonu tahminlerini de Mart ayındaki ankette yüzde 2,5'ten şimdi yüzde 2,8'e yükseltti. Fed'in TÜFE hedefi yüzde 2'dir. Ekonomik Analiz Bürosu'nun Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamaya göre, manşet TÜFE Nisan ayında yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir.

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