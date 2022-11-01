TCMB'den yapılan açıklamaya göre, konferans, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos başkanlığında yapıldı.

Açılış konuşması TCMB Başkanı Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirilen ve "Belirsizlik Zamanlarında Dayanıklılığın Tesisi: Finansal İstikrarı Koruma, Yatırımları Teşvik Etme" temasıyla düzenlenen konferansa Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Hırvatistan, Malta ve Libya merkez bankaları başkanlarının yanı sıra İtalya ve Fas Merkez Bankası ile OECD'den üst düzey temsilciler katıldı.

Konferansta, mevcut global konjonktürde ekonomik dayanıklılığın artırılması ve finansal istikrarın korunmasına yönelik merkez bankalarının rolü ele alındı. Konferansta ayrıca, dijital finansın ekonomik ve finansal entegrasyon üzerindeki etkisi değerlendirildi ve finansal sistemdeki yenilikler karşısında merkez bankaları tarafından benimsenebilecek uygulamalar tartışıldı.