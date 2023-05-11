İfo tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, Nisan ayında ankete katılan şirketlerin yüzde 70,4'ü darboğaz bildirdi. Bu oran Mart ayında yüzde 77,7 seviyesinde bulunuyordu.

ifo uzmanı Patrick Höppner, "Arz sorunlarının azalmasına rağmen, gıda fiyatları baskısı yüksek olmaya devam ediyor ve perakendecilerin çoğu fiyatların kısa vadede yükselmeye devam etmesini bekliyor" dedi.

Gevşeme özellikle tüketici elektroniği ticaretinde belirgin oldu. Ankete katılan işletmelerin darboğaz bildirme oranı yüzde 63,5'ten yüzde 38,0'e düştü.

Aynı zamanda, vasıflı işçi sıkıntısı birçok gıda perakendecisi için acil bir sorun olmaya devam ediyor.