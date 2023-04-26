Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik büyümeye ilişkin ilkbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Buna göre, bu yıl için ocakta hükümetin yüzde 0,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 0,4 yükseltildi. Alman hükümeti, 2024 için büyüme tahminini ise yüzde 1,8'den 1,6'ya düşürdü.

Ekonomi yönetimi enflasyon tahminlerini 0,1 puan aşağı çekti. Geçen yıl yüzde 6,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 5,9'a ve 2024'te yüzde 2,7'e düşeceği öngörülüyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 olacağı tahmin ediliyor.

İhracatın ise bu yıl yüzde 1,3, gelecek yıl yüzde 3,3 artması bekleniyor.

Bakan Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 krizinden sonra, Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizinde Alman ekonomisinin dirençli olduğunun kanıtladığını belirterek, zor ekonomik ortama rağmen ekonomide kademeli bir toparlanmanın başladığını söyledi.

Habeck, "Gelecek yıl için ekonomik toparlanmanın devam etmesini ve genişlemesini bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Bakanlığın raporunda, sanayi üretimi, gelen siparişler ve iş ortamı gibi ekonomik göstergelerin, yılın ilerleyen döneminde ekonomik canlanmaya işaret ettiği belirtildi.

Raporda, Alman hükümetin hane halkı ve şirket destek önlemlerine ve hane halkının artan gelirlerine rağmen, satın alma gücündeki enflasyona bağlı kayıplar nedeniyle özel tüketimin zayıf olacağına vurgu yapıldı. Enflasyon düşmeye devam ettikçe, yılın ilerleyen zamanlarında özel tüketimin yeniden toparlanacağı da ifade edildi.

Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin ekonomi enstitülerinden biraz daha iyimser olması dikkati çekti. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Ekonomi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 28 Nisan'da, yılın birinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.