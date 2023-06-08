Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun çip gibi mikroelekronik teknolojiler için destek planını onaylamasının ardından Almanya'daki 31 mikroelektronik projesine yaklaşık 4 milyar avro fon sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu projelerin finansmanı yüzde 70'i federal hükümet, yüzde 30'u eyalet hükümetleri tarafından sağlanacak.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "11 eyalette 31 mikroelektronik projesi, Almanya'yı her yerde bir mikroelektronik konum olarak güçlendiriyor. Bu önemli bir sanayi politikasının dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Aralık 2021'de AB'ye 32 proje sunarken, son açıklanan listede Çinli Wingtech Grubu'nun yan kuruluşu Nexperia'nın olmaması dikkati çekti.

Dünya çapında 14 bin çalışanı bulunan Nexperia, çiplerinin çoğunu Almanya'nın Hamburg eyaletinde üretiyor. Şirketin genel merkezi ise Hollanda'da bulunuyor.

Alman ekonomisi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Nexperia'ya listede yer verilmemesine yönelik karar bakanlıktaki en üst düzeyde alındı.

Bakan Habeck ve çevresindekiler, özellikle mikroçipler gibi önemli bir teknoloji söz konusu olduğunda, nihayetinde Çinliler tarafından desteklenen bir şirketi desteklemenin bir hata olduğunu değerlendirdi.

Nexperia'nın ise bakanlığın söz konusu kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB), 14 üye ülkede 56 şirketin ortak mikroelektronik ve iletişim projelerine toplam 8,1 milyar avro kamu desteği verilmesini onayladı.

AB Komisyonu, Birlik kamu destek kuralları kapsamında, araştırma, inovasyon ve mikroelektronik ile iletişim teknolojilerinin kurulumuna yardımcı olacak yeni projelere onay verildiğini açıkladı.

AB, projelerin yeni mikroelektronik ve iletişim çözümleri üreteceği, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan elektronik sistemler ile üretim yöntemleri geliştireceği, bunun dijital ve yeşil dönüşüme katkı sunmasını bekliyor.

Projelerin 5G, 6G, otonom sürüş, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi alanlarda teknolojik ilerlemeye katkıda bulunması, projeler kapsamında ilk yeni ürünlerin 2025 yılında piyasaya sürülmesi ve bütün projelerin 2032'ye kadar tamamlanması bekleniyor.

Airbus, ASML, Bosch, Ericsson, Nokia, Renault, Valeo gibi büyük şirketler de projelerin katılımcıları arasında yer alıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.