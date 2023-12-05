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Alman hükümetinin yeni bütçede anlaşmaya varması bekleniyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Anayasa mahkemesi kararının mali planlarını raydan çıkarmasının ardından koalisyon hükümetinin 2024 bütçesi üzerinde hızla bir anlaşmaya varmasını beklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 10:13

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 10:13

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile hafta sonu bütçe konusunda kriz görüşmeleri yaptı.

Habeck, Dubai'deki küresel iklim görüşmelerine yapacağı seyahati iptal ederek üçlü koalisyonun, gelecek yıl kendi koyduğu borç limitlerini tekrar askıya alıp almayacağı ve sanayi yanlısı harcamalarla refah harcamalarının nasıl dengeleneceği gibi kilit kararlar üzerinde çalışmasını sağladı.

"Şu anda, bu konuyu çok hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz, bu yüzden çok hızlı bir şekilde netlik var" diye konuşan Scholz, bütçe görüşmelerine katılan herkesin "çok yapıcı" bir şekilde hareket ettiğini ve bu nedenle güvenini koruduğunu söyledi.

Scholz ayrıca daha fazla zaman kazanmak için bugün Bavyera'da yapılması planlanan bir Airbus etkinliğine yapacağı ziyareti de iptal etti. Bugün bir anlaşmaya varılırsa, Çarşamba günü kabineye sunulabilir.

Ardından, hükümetin değerlendirmesine göre, parlamento prosedürü için son tarihler karşılanabilir ve 2024 bütçesinin ilk okuması 11 Aralık'ta başlayan haftada Federal Meclis'te gerçekleşebilir.

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