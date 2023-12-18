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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni beklenmedik şekilde azaldı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, iki aylık art arda artışın ardından aralıkta beklenmedik şekilde azaldı.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 15:40

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 15:40

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 87,2 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle aralıkta 86,4 puana indi. Böylece endekste iki aylık art arda artışın ardından yeni yıl öncesi beklenmedik düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 87,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Ağustosta Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 85,1'den 84,3 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 89,4'den 88,5 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğunu ve ayrıca 2024'ün ilk yarısına ilişkin de daha şüpheci yaklaştıklarını belirterek, "Yılın sonuna yaklaşırken Alman ekonomisi zayıf kalıyor… Özellikle enerji yoğun sektörler zor zamanlar geçiriyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİ BÜYÜYEMİYOR

Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer ekonomi son çeyrekte küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

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