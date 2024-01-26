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Almanya 2025'te milyarlarca euro açık ile karşı karşıya kalacak

Alman hükümeti, 2025 bütçesinde milyarlarca euro açık ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 17:06

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 17:06

Alman hükümeti, orta vadeli bütçe planlarıyla ilgili sorularla karşı karşıya. Maliye Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada hükümetin 2025 bütçe planlarında şu anda "alt çift haneli milyar aralığında" bir açıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Geçen yıl kabul edilen 2027 yılına kadar olan dönemi kapsayan mali planda yılda yaklaşık 5 milyar euroluk tasarruf ihtiyacı ortaya çıkmıştı.

Sözcü, o zamandan bu yana başka yüklerin de eklendiğini söyledi.

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