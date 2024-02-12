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Almanya emlak piyasasında kriz sürüyor

Almanya'da ticari gayrimenkul fiyatları, 2023'ün son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 gerileyerek, kayıtların tutulduğundan beri görülen en sert düşüşü kaydetti.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 13:37

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 13:37

Almanya'da ipotekli konut finansmanı sağlayan Alman İpotek Bankalar Birliği (VDP), geçen yılın tamamına ve son çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı.

Buna göre, Alman emlak piyasasında krizin sonu hala görünmüyor. Konut fiyatları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 1,6 düştü. 2022'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise yüzde 6,1'lik düşüş görüldü.

Alman ticari gayrimenkul fiyatları son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 12,1 gerileyerek kayıtların tutulduğundan beri görülen en sert düşüşü kaydetti. Bu, 2022'nin ikinci çeyreğinde zirveye ulaşan fiyatlarda yüzde 16,5'lik bir düşüş olarak kayıtlara geçti.

VDP İcra Kurulu Başkanı Jens Tolckmitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kamuoyunda sıkça yapılan spekülasyonlara rağmen emlak fiyatlarında trendin tersine dönmesi henüz görünmüyor. Durum 2024'te de zor olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"KİRALIK DAİRE BULAMAMA SOSYAL SORUNU BÜYÜYECEK"

Emlak sektörü, Almanya'da uzun yıllardır faiz oranlarının düşmesi ve talebin artmasıyla ivme kazanmıştı. Ancak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele etmesi emlak sektörünü olumsuz etkiliyor. Yüksek faizler de inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomide sorunlara yol açıyor.

Malzeme maliyetlerinin önemli ölçüde artması da birçok projeyi inşaatçılar için karsız hale getiriyor. Finans koşullarının zorlaşması ve inşaat anlaşmalarının iptal edilmesi veya bekletilmesi de bazı inşaat şirketlerini iflasa sürükledi.

Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW), kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden önlemler alınmasını talep ediyor.

Uzmanlara göre, bu, özellikle büyük şehirlerde uygun fiyatlı konutların gelecek yıllarda da yetersiz kalmasına sebep olacak ve "kiralık daire" bulamama sosyal sorunu büyüyecek.

Öte yandan inşaat sektöründeki kriz Alman ekonomisini de zorluyor. Alman ekonomisi, geçen yıl yüksek enflasyonun alışılmışın dışında satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomide devam eden küçülmeden çıkmak için mücadele eden Almanya'da bu yıl için ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor.

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