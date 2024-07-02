Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek

Almanya-Polonya hükümetler arası yüksek istişare toplantısı Varşova'da yapıldı.

Altı yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen toplantının ardından iki ülkenin ekonomi, savunma ve silahlanma politikaları konusunda birlikte daha yakın çalışmasına yönelik ortak bir eylem planı açıklandı. 40 sayfalık ortak eylem planının büyük bölümünün savunmayla ilgili olması dikkati çekti.

Planda, Ukrayna ile savaşan Rusya şu anda Avrupa'da barışa yönelik en büyük tehdit olarak gösterildi.

Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve şekillendirilmesi amaçlanan planda, NATO'nun doğu kanadındaki batı savunma ittifakının askeri gücünün arttırılması öngörüldü.

Planda, "Savunma kabiliyetlerimizin birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu güçlendirecek, üretim kapasitelerini arttıracak ve savunma sanayimizdeki yatırımları teşvik edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Askeri işbirliğinin de tank ve mühimmat girişimi yoluyla güçlendirileceği kaydedilen planda, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak amacıyla hükümet düzeyindeki işbirliklerinin derinleştirileceğine işaret edildi.

Planda, Polonya ve Almanya'nın "NATO'da daha güçlü ve daha etkili bir Avrupa ayağı oluşturma çabalarını" koordine etmek istedikleri ve bunun ittifakın caydırıcı potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.