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Almanya'da konut fiyatları 1. çeyrekte geriledi

Alman ticari gayrimenkul fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 9,6 geriledi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 16:32

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 16:32

Almanya'da ipotekli konut finansmanı sağlayan Alman İpotek Bankalar Birliği (VDP), yılın ilk çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı. Buna göre, Alman emlak piyasasında kriz devam ediyor.

Konut fiyatları, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,2 düşerken 2023'ün aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise 4,3'lük düşüş dikkati çekti.

Alman ticari gayrimenkul fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 9,6 geriledi.

Ticari gayrimenkul fiyatları, 2023'ün son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 gerileyerek, kayıtlar tutulduğundan beri görülen en sert düşüşü kaydetmişti.

VDP İcra Kurulu Başkanı Jens Tolckmitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyatlardaki gelişim, düşüşlerin devam edeceği yönündeki öngörümüzü doğrulamaktadır. Ticari mülkler için konutlara kıyasla daha ağır bir düşüş söz konusu. Durum 2024'te de zor olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Emlak sektörü, Almanya'da uzun yıllardır faiz oranlarının düşmesi ve talebin artmasıyla ivme kazanmıştı. Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele etmesi emlak sektörünü olumsuz etkiliyor. Yüksek faizler de inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomide sorunlara yol açıyor.

Malzeme maliyetlerinin önemli ölçüde artması da birçok projeyi inşaatçılar için karsız hale getiriyor. Finans koşullarının zorlaşması ve inşaat anlaşmalarının iptal edilmesi veya bekletilmesi de bazı inşaat şirketlerini iflasa sürükledi.

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