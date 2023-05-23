Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile Maliye Bakanı Christian Lindner, savunma hariç tüm bakanlıkların harcamalarının kısılmasında anlaştılar.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Scholz ve Lindner'in vardıkları uzlaşma neredeyse tüm bakanlıklarının harcamalarında yüzde 2-3 kısıntıya gidilmesini öngörüyor. Ancak bu kesinti 20 milyar euro açığın yarısının karşılanmasını sağlayacak. Scholz ve Lindner'in geri kalana paranın nasıl bulunacağını da karar vermeleri gerekiyor.

Hür Demokratlar'ın lideri de olan Lindner, harcamaların siyasi açıdan hassas olan sosyal harcamalar gibi alanlarda da kısılması çağrısı yapıyor. Sosyal Demokrat Parti lideri olan Başbakan Scholz ile böyle bir adımdan kaçınma taraftarı.