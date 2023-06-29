Avrupa Merkez Bankası (ECB) cephesinden sıkılaşma mesajları birbirini izlerken, Euro Bölgesi ülkelerinden gelen enflasyon verileri patikanın bir süre daha devam edeceğine işaret etti.

Euro Bölgesi'nin en güçlü ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon Haziran ayında yeniden yükselişe geçti. Ülkede enflasyon Haziran'da yüzde 6,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 6,8 olması yönündeydi. Mayıs ayına gelene kadar ülkede yıllık enflasyon düşüş ivmesindeydi. Son gelen verilerle birlikte yıllık enflasyonun yeniden yönünü yukarı çevirdiği görüldü.

Almanya'da Haziran ayında aylık enflasyon da yüzde 0,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Mayıs ayında Almanya'da aylık olarak fiyatlarda yüzde 0,2'lik geri çekilme görülmüştü.

Euro Bölgesi'nin diğer önemli ülkelerinde ise enflasyonun gevşeme eğiliminde olduğu izlendi. İspanya'da aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile ECB'nin enflasyon hedefinin altında kaldı. İtalya'da da enflasyon hızlı bir düşüşle yüzde 6,7 olarak kaydedildi.