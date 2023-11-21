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Almanya'da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor

Ekonomik kriz ve resesyon tehdidinin ardından, Almanya'da yaklaşık 15 şirketten birinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 14:43

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 14:43

Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Alman iş dünyası kasım anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 6,8'i ekonomideki zayıflık nedeniyle varlıklarını tehdit altında görüyor.

Ifo'nun ocak ayındaki anketinde kendilerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 4,8 olarak duyurulmuştu.

İnşaat sektöründe söz konusu oran yüzde 5,1'den 8,9'a çıkarak, Haziran 2020'den beri en yüksek rakama ulaştı. Lojistik sektöründe bu oran yüzde 14, enerji yoğun kimya sektöründe yüzde 13,5 oldu.

Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı perakende sektöründe ise yüzde 10,3 şeklinde kayıtlara geçti.

Ekonomik tehdit altında olduğunu bildiren şirketlerin yüzde 35'i, bunun nedeni olarak talep veya sipariş eksikliğini gösterirken, yüzde 27'si zor ekonomik ortamı, yüzde 24'ü enflasyonu, yüzde 14'ü ise mevcut siyasi gelişmeleri gerekçe olarak gösterdi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik zayıflık aynı zamanda artan kurumsal iflaslara da yansıyor. Ancak bunun daha büyük bir dalgaya dönüşeceğine dair henüz bir belirti yok." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik olarak resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

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