Almanya'da merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta 93,2 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Alman şirketlerin kışın enerji krizinin atlatılmasının ardından resesyona ilişkin endişelerinin azalmasıyla bu ay 93,6 puana çıktı.

Art arda yükselişini altıncı aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 94 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 91,2'den 92,2 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi de 95,4'den 95 puana geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin endişelerinin hafiflediğini belirterek, "Ancak Alman ekonomisi hala dinamizmden uzak." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA ARTIK BİR RESESYON BEKLENMİYOR

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, enflasyonun kademeli olarak düşmesi nedeniyle Almanya'da artık bir resesyon beklemiyor. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Alman hükümeti de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesini öngörüyor. Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan sonra ilk kez resesyona girmişti.