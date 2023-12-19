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Almanya'da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor

Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeni yıla girerken kötümser olmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2023 12:35

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2023 12:35

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Aralık ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -3,8 puandan revize edilen -4,1 puan seviyesinden -6,7 puana geriledi.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracatçılar arasında tatil sezonu neşesi yok; Şirketler yılın başlangıcı için çok az cezaret verici beklenti görüyor." dedi.

Ankete göre, sektörlerin çoğunluğu önümüzdeki aylarda ihracatın düşmesini bekliyor. Bunlar arasında son zamanlarda ihracatın sabit kalacağını varsayan otomobil üreticileri de yer alıyor.

Makine ve ekipman üreticileri de yurt dışından daha az sipariş bekliyor. Kimya ve metal endüstrileri gibi enerji yoğun endüstriler şu anda özellikle zor zamanlar yaşıyor.

Gıda sektörü ve içecek üreticileri ihracatta büyüme bekliyor. Deri ürünleri imalatçıları da daha yüksek ihracat satışları öngörüyor.

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