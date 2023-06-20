Almanya Federal İstatistik Ofisi(Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 4,1 olan üretici fiyatları artış hızının yüzde 1,7'ye ineceği yönündeydi.

Endeksin yıllık artışında en büyük etki sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarındaki fiyat artışlarından geldi. Sermaye malları fiyatları yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Bu artışta temel olarak makine fiyatlarındaki yüzde 8,2 ile taşıt ve parçaları fiyatlarındaki yüzde 5,6 yükseliş etkili oldu.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 1,4 geriledi. Analistler yüzde 1,4 düşüş olmasını bekliyorlardı.

Dayanıksız tüketim malları fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 10,1 yukarı geldi. Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki artış temel olarak gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Gıda fiyat artışı yıllık yüzde 11,9 oldu.

Aynı ayda enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzed 3,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 geriledi.