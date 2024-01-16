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Almanya'da yatırımcı güveni arttı

Almanya'da yatırımcı güveni, ülkede ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun hızlanmasına karşın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 15:53

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 15:53

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında aralık ayına göre 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı.

Ülkede, ZEW Cari Durum Endeksi ise 0,2 puan azalarak -77,3'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında 0,3 puan düşüşle 22,7 puana inerken, cari durum endeksi 3,4 puan yükselişle 59,3 seviyesine ulaştı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ekonomik beklentilerin tekrar ilerleme kaydettiğini belirtti. Bunun ankete katılanların yarısından fazlasının ECB'nin yılın yarısında faiz indirimine gideceği yönündeki öngörülerinin güçlenmesi nedeniyle olduğunu ifade eden Wambach, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin tahminlerde ise daha belirgin değişimler olduğunu vurguladı.

Katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının 6 ay içinde Fed'in faiz indirimi yapacağını tahmin ettiğini belirten Wambach, aralık ayında Almanya ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun hızlanmasının katılımcıların para politikasına ilişkin beklentilerini etkilemediğini kaydetti.

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