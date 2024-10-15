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Almanya'da yatırımcı güveni ekimde arttı

Almanya'da yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla ekimde öngörülerin üzerinde yükseldi.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2024 15:03

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, ekimde geçen aya kıyasla 9,5 puan arttı.

Eylülde 3,6 olan endeks, bu ay 13,1 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 10'a çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 2,4 puan azalarak eksi 86,9 'a geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekimde yatırımcı güveninin artmasına, "istikrarlı enflasyon oranları ve buna bağlı olarak ECB'nin daha fazla faiz indirimine gideceği beklentilerinin katkıda bulunduğunu" belirtti.

Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerden de olumlu sinyaller geldiğini bildiren Wambach, "Avro Bölgesi, ABD ve Çin'e ilişkin ekonomik beklentiler de önemli ölçüde iyileşti. Çin'e yönelik artan iyimserlik Çin hükümetinin ekonomik teşvik önlemleriyle bağlantılı. Bu gelişmeler Almanya'ya yönelik ekonomik beklentilerin artmasına da katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de ekimde arttı.

Söz konusu gösterge, ekimde geçen aya göre 10,8 puan artarak 20,1'e yükseldi.

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