Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks eylülde önceki aya kıyasla 6,6 puan düştü.

Böylece ağustosta eksi 55,3 puan olan endeks, bu ay eksi 61,9 puan seviyesine indi.

Piyasa beklentisi, endeksin haziranda eksi 59,5 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eylülde önceki aya kıyasla 12,9 puan azalarak eksi 60,5 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kışın başta gaz olmak üzere enerji kıtlığı ihtimalinin Alman sanayisinin çoğu dalı için beklentileri daha da olumsuz hale getirdiğini belirterek, "Ayrıca, Çin'deki ekonomik büyüme de daha az olumlu değerlendiriliyor. En son istatistiksel rakamlar, gelen siparişlerde, üretimde ve ihracatta zaten bir düşüş olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.