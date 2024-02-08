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Almanya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye Ukrayna çağrısı

Almanya, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini artırmasını istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 08 Şubat 2024 16:50

Son Güncelleme Tarihi 08 Şubat 2024 16:50

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa ülkeleri ve ABD'nin hala yeterli olmadığını, dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Scholz, ABD'ye hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın gerçekten de kendisini var gücüyle savunduğunu bildiklerini belirten Scholz, "Ancak bunu sürdürebilmesi için desteğe ihtiyacı var. Şu ana kadar Avrupa'dan vadedilenler ve ABD Kongresi kararlarıyla vadedilenler hala yeterli değil. Dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

"BU DESTEK YETERİNCE UZUN SÜRECEK VE YETERİNCE BÜYÜK OLACAKTIR"

ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa'nın ve aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl istikrarlı hale getirebileceği konusunu da istişare edeceklerini kaydeden Scholz, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'ya kendisini savunma fırsatı vermek ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı'na çok net bir sinyal göndermek için birlikte çalışarak gerekli olanı yapmamızın zamanıdır yani desteğimizin azalmayacağına dair bir sinyal. Bu destek yeterince uzun sürecek ve yeterince büyük olacaktır. Gelecek günlerde ve aylarda birlikte vermemiz gereken mesaj budur."

Şansölye Scholz, Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik ortaklığın ve ülkesiyle ikili ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu yönde ileriye dönük gerekli adımları birlikte istişare etmenin kendi güvenlikleri açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

İsrail'in yanında durmak gibi ortak sorumluluklarının bulunduğunu savunan Scholz, bölgede kalıcı barışı mümkün kılabilmek için gerekli perspektiflerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün gerekliliğini ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemini vurguladı.

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