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Almanya'dan enerji işbirliği çağrısı

Almanya, AB ve Afrika ülkeleri arasında daha yakın enerji işbirliği çağrısında bulundu. Başbakan Olaf Scholz, "2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef için Almanya'nın büyük miktarlarda yeşil hidrojene ihtiyacı olacak, bunun büyük bir kısmını diğer yerlerin yanı sıra Afrika'dan ithal edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 16:07

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 16:07

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2045'e kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef için Almanya'nın büyük miktarlarda yeşil hidrojene ihtiyacı olacak, bunun büyük bir kısmını diğer yerlerin yanı sıra Afrika'dan ithal edeceğiz." dedi.

Almanya'nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması amacıyla 2017'de hayata geçirilen "Compact with Africa" inisiyatifi kapsamında başkent Berlin'de Almanya-Afrika Yatırım Zirvesi düzenlendi.

Scholz, zirvede yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile Afrika ülkeleri arasında başta yeşil hidrojen üretimi olmak üzere, yenilenebilir enerji konusunda daha yakın bir işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa ülkelerinin Afrika ülkelerini iklim dostu enerji çözümleri için desteklemesi gerektiğini anlatan Scholz, "Yaklaşık 150 yıl önce Avrupa veya Kuzey Amerika'da petrol, kömür ve gaz konusunda izlediğimiz kalkınma yolunu seçerlerse dünyamız bununla baş edemeyecek." diye konuştu.

Scholz, "Compact with Africa" inisiyatifinin Afrika ülkelerine "Almanya'ya güvenebilirsiniz" mesajı gönderdiğini ifade ederek, AB ile Afrika ülkeleri arasında daha yakın bir işbirliğinin iklimi ve çevreyi korurken, sosyal ve ekonomik kalkınmayı da destekleyebileceğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Yenilenebilir enerji, iklim dostu teknolojiler, ülkeler ve kıtalar arasında hidrojen ekonomisi inşa etme ve ekonomileri çeşitlendirme, bunların hepsi aramızda daha yakın işbirliği için inanılmaz bir potansiyel sağlıyor." diye konuştu.

Almanya'nın enerji dönüşümü ve iklimi koruma hedefleri kapsamında Afrika'ya büyük önem verdiğini vurgulayan Scholz, şöyle devam etti:

"2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef için Almanya'nın büyük miktarlarda yeşil hidrojene ihtiyacı olacak, bunun büyük bir kısmını diğer yerlerin yanı sıra Afrika'dan ithal edeceğiz. Birçok Afrika ülkesi, yenilenebilir enerjiler ve rekabetçi hidrojen üretimi konusunda bizden çok daha büyük bir potansiyele sahip."

Küresel sorunların çözümü için bölge ülkeleriyle işbirliğinin şart olduğunu savunan Scholz, Almanya'nın Afrika-AB Yeşil Enerji Girişimi kapsamındaki yatırımları desteklemek için 2030'a kadar 4 milyar avro tutarında ek fon sağlayacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'e yönelik şüphecilik ve enerji ithalatını çeşitlendirme hedefi, Afrika kıtasını Almanya için giderek daha önemli hale getiriyor.

Kıta ile ekonomik işbirliğini artırmak ve göç meselesine çözümler için Başbakan Olaf Scholz ve Alman bakanlar kıtaya ziyaretlerini son zamanlarda sıklaştırmıştı.

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