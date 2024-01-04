Almanya'nın karbon salınımı 70 yılın en düşük seviyesine indi

Berlin merkezli Agora Energiewende düşünce kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde CO2 emisyonları geçen yıl 673 milyon tona gerileyerek 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye indi, 1990'ın %46 altında kaldı ve hükümetin 2023 iklim hedefi olan 722 milyon tonun altına indi.

Çalışmaya göre, şu anda %50'nin üzerinde bir paya sahip olan yerli yenilenebilir enerji üretimindeki artış ve ithal elektrikteki yükselişin etkisiyle, kömür yakıtlı elektrik üretimi 1960'lardan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 44 milyon ton CO2 tasarrufuna katkıda bulundu.

Sanayi emisyonlarının, enerji yoğun üretimdeki %11'lik düşüşün ardından karbon salınımının yıllık %12'lik düşüşle 144 milyon tona gerileyerek hükümet hedeflerini tutturduğunu belirten rapor, sektörün toparlanmasıyla bu düşüşün bu yıl kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Düşünce kuruluşu Direktörü Simon Mueller yaptığı açıklamada, "Fosil enerji krizinin ve ekonomideki yavaşlamanın sonuçları özellikle enerji yoğun sektörlerin CO2 emisyonlarında kendini gösteriyor" dedi.