Analistlerden ECB değerlendirmesi: Yeni soluk kazandıracak

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası'nın neredeyse beş yıldır ilk kez faiz oranlarını düşürmeye başlamasının, Euro Bölgesi'nde çok ihtiyaç duyulan bir ekonomik canlanmayı beraberinde getireceği öngörülüyor.

Analistler, Euro Bölgesi ekonomisi için itici gücün ölçeğinin borçlanma maliyetlerinin ne kadar daha düşeceğine bağlı olacağını, ancak hızlı ücret artışının neden olduğu inatçı yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin sayısını sınırlayabileceğini ifade ettiler.

Piyasalar ECB'den ilk faiz indiriminin perşembe günü geleceğine kesin gözüyle bakarken, yatırımcılar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin vereceği ipuçlarını dikkatle bekliyorlar.

"DİKKATLERİ ÇEKEBİLİR VE DUYARLILIĞI ARTIRABİLİR"

ECB, faiz oranlarını yeniden düşürmeye başlayarak konut piyasalarına, iş yatırımlarına ve tüketici harcamalarına yeni bir soluk getirecek.

Berenberg'in baş ekonomisti Holger Schmieding, "Düşük oranlar önemli. Finansal piyasalar bunun yaklaşmakta olduğunun farkında, ancak ECB'nin faizleri düşürmeye başladığı haberi hane halkı ve işletmelerin dikkatini çekebilir ve duyarlılığı artırabilir" dedi.

Schmieding, büyümedeki artışın büyük ölçüde Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaliyle tetiklenen enerji ve gıda fiyatlarındaki şokun hafiflemesini ve küresel ticaretteki toparlanmayı yansıttığını söyledi.

Ancak faiz indirimi beklentisinin de ipotek ve kurumsal kredilerin maliyetini düşürmeye yardımcı olduğunu ifade eden Schmieding, "Bu durum konut piyasalarında dibe vurmaya, konut inşasında toparlanmaya yol açacak ve bu yıl beklediğimiz gibi yatırımların toparlanmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.