ANZ yayımladığı raporda, Çin'in büyümesinde yaşanan yavaşlama nedeniyle, Asya bölgesi için tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya çektiğini açıkladı.

Raporda, Çin'den gelen ekonomik verilerin, alışılmadık derecede zayıf olduğuna işaret edildi.