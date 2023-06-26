ANZ yayımladığı raporda, Çin'in büyümesinde yaşanan yavaşlama nedeniyle, Asya bölgesi için tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya çektiğini açıkladı.
Raporda, Çin'den gelen ekonomik verilerin, alışılmadık derecede zayıf olduğuna işaret edildi.
ANZ yayımladığı raporda, Çin'in büyümesinde yaşanan yavaşlama nedeniyle, Asya bölgesi için tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya çektiğini açıkladı.
Raporda, Çin'den gelen ekonomik verilerin, alışılmadık derecede zayıf olduğuna işaret edildi.
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