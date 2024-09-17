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Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed'i faiz indirimlerinde sınırlayacak

Apollo Global Management Eş Başkanı Scott Kleinman, ücret ve konut enflasyonunun Fed'i faiz indiriminde sınırlayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024 08:56

Apollo Global Management Eş Başkanı Scott Kleinman, yatırımcıların Fed'in önümüzdeki 12 ay içinde birden fazla faiz indirimine gideceği beklentisini aşırı yüksek tuttuklarını savundu.

Vadeli işlem tüccarları, ABD para politikası yapıcılarının önümüzdeki yıl nakit faizde 10 çeyrek puanlık indirim yapacağını fiyatladıklarını öne süren Kleinman, bir resesyon olmadan bunun pek mümkün olmayacağını, ancak piyasaların daha geniş anlamda bir ekonomik daralmayı açıkça fiyatlamadığını savundu.

Apollo Global'ın merkezi görüşünün, ülkenin böyle bir kaderden kaçınacağı ve artan ücret enflasyonu ile konut enflasyonunun Fed'in faiz ayarlarını ne kadar düşürebileceğini sınırlayacağı yönünde olduğunu anlatan Kleinman, "İnsanların beklentileri dışında faizlerin neden büyük ölçüde düşeceğine dair hiçbir şey işaret etmiyor. Yukarı ve sağa doğru hareket etmeye o kadar alışmış piyasalarınız var ki, bu piyasalar sadece inanmak istiyor" dedi.

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