BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 97,00 olarak kaldı.

Arjantin'de dün Haziran ayı için bir önceki aya göre tüketici fiyatlarında yüzde 6,0 artış yaşandı. Bu bir önceki aya göre 1,8, Nisan ayına göre 2,4, piyasa beklentilerine göre ise 1,0 puan daha düşük bir rakam oldu.

Açıklamada, "Enflasyonun yavaşlaması kategori ve bölümlere dağıtıldı. Böylece çekirdek enflasyon belirtilen ayda -1,3 puan düşerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gelerek yüzde 6,5 oldu." denildi.

BCRA, faiz oranı ve likidite yönetimi politikasını kalibre etmek için genel fiyat seviyesinin, döviz piyasası dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişiminin izlemeye devam edileceğini belirtti.