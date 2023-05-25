Konuya yakın kaynaklara göre Arjantin pesosunda yeni bir satış dalgasının önüne geçmek isteyen Arjantin'de Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Çin ile yapmış olduğu swap anlaşmasının yenilenmesi ve yeniden müzakere edilmesi için 29 Mayıs'ta Pekin'e gidecek.

Arjantin ile Çin 70 milyar yuan (9,9 milyar dolar) büyüklüğündeki swap anlaşmasını ilk olarak 2009 yılında imzalamışlardı. Anlaşma 2020 yılında 130 milyar yuana çıkarılmıştı.

Ekonomi Bakanı Massa ayrıca, 44 milyar dolarlık IMF programını yeniden müzakerelerini de yürütüyor ve Haziran'da IMF'ten hali hazırda planlanandan daha fazla nakit almayı bekliyor.