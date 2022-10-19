Artan faiz oranlarıyla Bundesbank zararla karşı karşıya kalabilir

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, artan faiz oranları nedeniyle Bundesbank'ın zararla karşı karşıya kalabileceğini ancak yıllardan bu yana oluşturmakta oldukları risk karşılıklarının bu zararı şu an için kapatabilecek durumda olduğunu söyledi.
Euro Bölgesi bankaları büyük bölümü ultra ucuz merkez bankası kredilerinden oluşan 5 trilyon euroya varan aşırı likiditenin üzerinde oturuyorlar ve ECB'nin cari yüzde 0,75 seviyesinden yıl sonuna kadar yüzde 2'ye çıkması beklenen mevduat faizi ile birlikte bankalara on milyarlarca euro faiz ödemesi ile karşı karşıya kalması bekleniyor.
"BU DURUM BİZİM YILLIK MALİ SONUÇLARIMIZ ÜZERİNDE NEGATİF BİR ETKİ YAPABİLİR"
"Bu durum bizim yıllık mali sonuçlarımız üzerinde negatif bir etki yapabilir" diye konuşan Nagel, "Ancak bilançomizdeki karşılıklar ilk etapta finansal risklerden kaynaklanan potansiyel zararlar için tampon oluşturacak" dedi.
Bundesbank'tan önce Hollanda MB'de artan faiz oranları nedeniyle zarar edeceği uyarısında bulunmuştu. Hollanda MB geçen ay yaptığı açıklamada, aşırı negatif bir senaryoda zararlarının tamponlarını aşması halinde artan faiz oranlarının tüm sermayesi tüketebilecği uyarısını yapmıştı.