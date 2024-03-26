CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Asya ekonomisinin küresel payı yüzde 49’a çıkacak

Asya ekonomisinin küresel payı yüzde 49’a çıkacak

Boao Asya Forumu’nda yayımlanan raporda, bu yıl Asya ekonomisinin yüzde 4,5 civarında büyümesinin beklendiği, Asya’nın küresel ekonomik büyümeye en büyük katkı yapan bölge olacağı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 16:34

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 16:34

Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı kapsamında bugün düzenlenen basın toplantısında, "Asya: Ekonomik Beklentiler ve Entegrasyon Süreci 2024 Raporu" yayımlandı. Dış kaynaklı farklı tehditlere rağmen Asya ekonomisinin büyümesinin ve bölgesel ekonomik entegrasyonun direncini koruduğuna işaret edilen raporda, tüketim ve maliye politikalarının desteğiyle bu yıl Asya ekonomisinin büyüme hızının geçen yılki seviyeyi geride bırakarak yüzde 4,5 civarında gerçekleşeceği, Asya ekonomisinin küresel toplamdaki payının da geçen yıla göre 0,5 puan yükselişle yüzde 49'a çıkacağı tahmin edildi.

Asya bölgesinin entegrasyon sürecinin ilerlemeye devam edeceğine dikkat çekilen raporda, 2022 yılı verilerine göre, dünyanın Asya'daki mal ticaretine bağımlılığının yüzde 38,8, Asya ekonomilerinin Asya'nın mal ticaretine bağımlılığının da yüzde 57,4 seviyesinde kalarak istikrarını koruduğu kaydedildi.

Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı, 26-29 Mart günlerinde Çin'in Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenleniyor.

İlginizi Çekebilir
Fitch: Japonya’da kademeli faiz artışı bankar için pozitif Fitch: Japonya'da kademeli faiz artışı bankar için pozitif 25 Mart 2024 12:36
Japon yeninde değer düşüklüğü devam edebilir Japon yeninde değer düşüklüğü devam edebilir 25 Mart 2024 12:20
Küresel gaz yatırımları 9 trilyon dolar olacak Küresel gaz yatırımları 9 trilyon dolar olacak 25 Mart 2024 12:17
Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyorlar Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyorlar 25 Mart 2024 12:13
Arz endişeleri Brent petrolün varil fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün varil fiyatını yükseltti 25 Mart 2024 11:24
Emtia piyasasında aşağı yönlü baskı hakim oldu Emtia piyasasında aşağı yönlü baskı hakim oldu 25 Mart 2024 11:05
Altın gram fiyatı 2250 TL altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş açıkladı Altın gram fiyatı 2250 TL altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş açıkladı 25 Mart 2024 11:00
Akaryakıt fiyatları 81 ilde geriledi! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Akaryakıt fiyatları 81 ilde geriledi! Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? 25 Mart 2024 08:52
Goldman Sachs’a göre ham madde fiyatları %15 yükselebilir Goldman Sachs'a göre ham madde fiyatları %15 yükselebilir 25 Mart 2024 08:40
Japonya’dan yen açıklaması: Son hareketler spekülatif Japonya'dan yen açıklaması: Son hareketler spekülatif 25 Mart 2024 08:36
IMF Başkanı Georgieva: Çin çok daha hızlı büyüyebilir IMF Başkanı Georgieva: Çin çok daha hızlı büyüyebilir 25 Mart 2024 08:31
Çin piyasalara erişim ve veri akışı kurallarını yeniden düzenleyecek Çin piyasalara erişim ve veri akışı kurallarını yeniden düzenleyecek 25 Mart 2024 08:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,08
%1,2078
ALTIN
995,75
%-0,4255
EURO
993,85
%-0,6146
DOLAR
979,89
%-2,0107
BORSA
1.170,25
%17,0252
ALTIN
1.120,69
%12,069
EURO
1.117,48
%11,7484
DOLAR
1.014,88
%1,4879
BORSA
1.239,65
%23,9654
ALTIN
1.148,94
%14,8936
EURO
1.128,40
%12,8402
DOLAR
943,85
%-5,6151
BORSA
2.094,36
%109,4358
ALTIN
1.775,42
%77,5417
EURO
1.728,95
%72,8949
DOLAR
1.758,32
%75,832
BORSA
BİST En Aktif Hisseler