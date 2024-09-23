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Atlanta Fed Başkanı Bostic: Para politikasının 'normalleşmesi' gerek

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Ekonomi beklenenden daha hızlı normale döndü, dolayısıyla para politikası da öyle olmalı" dedi.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2024 15:34

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024 15:37

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin normal enflasyon ve işsizlik oranlarına yakın olduğunu ve para politikasının "normalleşmesi" gerektiğini belirterek, önümüzdeki aylarda hızlı bir faiz indirimi temposuna açık olduklarını ima eden açıklamalar yaptı.

Bostic yaptığı değerlendirmede, "Enflasyondaki ilerleme ve işgücü piyasasının soğuması yaz başında tahmin ettiğimden çok daha hızlı ortaya çıktı. Şu anda, para politikasının birkaç ay önce uygun olacağını düşündüğümden daha erken normalleşmesini öngörüyorum." dedi.

Bostic, faiz oranlarının bu kadar yüksek kalması ve hem enflasyon hem de işsizlik oranı için dengeli risklerin olması nedeniyle, tam olarak normal veya "nötr" faiz oranı konusunda anlaşmazlığın pek önemli olmadığını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı, yılın başlarında daha az agresif bir indirim hızı ve daha geç bir başlangıç bekliyordu. Bostic, "Ancak, enflasyon beklediğimden daha hızlı düştü ve en son veriler ABD ekonomisinin gerçekten de sürdürülebilir bir şekilde fiyat istikrarına geri dönüş yolunda olduğuna dair inancımı sağlamlaştırdı." dedi.

İşletmelerin fiyatlandırma güçlerinin "neredeyse buharlaştığını" ve enflasyona ilişkin bazı önemli son ölçümlerin Fed'in hedefinin altında olduğunu söylediğini belirten Bostic, firmaların işe alım konusunda daha dikkatli bir yaklaşım sergilediğini, ancak henüz işçi çıkarma noktasına gelmediklerini ifade etti.

Bostic, "Enflasyon konusunda yeterli ilerleme kaydettik ve işgücü piyasası yeterince sakinleşti; Bu nedenle para politikasının yönünü daha dengeli riskleri daha iyi yansıtacak şekilde değiştirmenin zamanı geldi." dedi.

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