Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yaz ayları ile birlikte yüksek faiz oranlarının hem enflasyon hem de ekonomi üzerindeki etkilerinin görülmeye başlanacağını değerlendirdiğini belirterek, "Daha ne kadar yüksek veya daha ne kadar hızlı faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirlemeden önce Eylül'de faiz artırımlarına bir ara verilmesinin akıllıca olacağını düşünüyorum" dedi.

Atlanta Fed Başkanı, para politikasında yapılan sıkılaştırmaya finansal piyasaların çabuk şekilde yanıt vereceğini öngördüğünü belirtirken, ekonominin diğer parçalarının da faiz artırımlarına daha hızlı şekilde yanıt vermeleri olasılığına açık olduğunu vurguladı.

Bostic, Fed'in faiz artırımlarını hızlandırmaya veya yavaşlatmaya ekonominin yaşananlara nasıl tepki verdiğini görerek karar vermesi gerektiğini de ifade etti.