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Atlanta Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl tek faiz indirimi öngörüsünü yineledi.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 16:44

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 16:44

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hızıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve faiz indirimlerinin yılın çok ilerleyen zamanlarına kadar yapılması gerektiğini düşünmediğini belirtti.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Bostic, güçlü üretkenliğin, tedarik zincirindeki toparlanmanın ve dirençli işgücü piyasasının enflasyonun "birçok kişinin beklediğinden çok daha yavaş" düşeceğini gösterdiğini söyledi.

Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi öngördüğünü, onun da yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Enflasyonun 2024 yılı içinde kademeli olarak ineceğini düşündüğünü belirten Bostic, 2026 yılına kadar yüzde 2 hedefine dönülmesini beklemediğine işaret etti.

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