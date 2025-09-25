Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ağustos 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, yıllık bazda temmuzda yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, ağustosta yüzde 3 arttı. Böylece Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi, Haziran 2023'ten beri en yüksek artışını kaydetti.

Tüketici kredileri ise söz konusu ayda geçen yıla göre yüzde 2,5 arttı. Tüketici kredileri temmuzda yüzde 2,4 artmıştı.

Ağustosta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,9 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,3'ün altında gerçekleşti.

ECB FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nin mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana toplam 8 kez düşürdükten sonra, temmuz ve eylül aylarında faiz indirimlerine ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

30 Ekim'de gerçekleştirilecek ECB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon oranı ağustosta yüzde 2,1'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.