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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 13:29

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, yıllık bazda da yüzde 0,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 düşerken yıllık bazda sabit kaldı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,4 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Bulgaristan ve Avusturya ve yüzde 1,7 ile Portekiz'de görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Letonya'da, yüzde 3,1 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 2,7 ile Danimarka'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Bulgaristan ve Romanya'da yüzde 9,8, Hırvatistan ve Slovakya'da yüzde 8,6, Lüksemburg'da yüzde 7,3 artarken, Polonya'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 5,8 ve Estonya'da yüzde 4,9 geriledi.

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