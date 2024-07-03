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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 15:54

Son Güncelleme Tarihi 03 Temmuz 2024 15:55

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin mayıs ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 4 düştü.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 4,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta aylık bazda en fazla yüzde 4,1 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,9 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,8 ile İsveç'te geriledi. Aylık ÜFE mayısta, İrlanda'da yüzde 7,7, Bulgaristan'da yüzde 4,5 ve Estonya'da yüzde 2,1 arttı.

ÜFE, mayısta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 20,7, Polonya'da yüzde 6,8, Fransa ve Letonya'da yüzde 6,7 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 17,7, İsveç'te yüzde 1,3 ve Çekya'da yüzde 1 artış gösterdi.

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