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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 9 ayın en düşüğünde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomideki durgunluk ile eylülde düşüşünü art arda üçüncü aya taşıyarak, Ocak 2024’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2024 16:44

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, eylül ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 13,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 15,4'e geriledi. Ocak 2024'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 12,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 8,8 puandan eksi 8 puana çıkarken, Mevcut Durum Endeksi de eksi 19 puandan eksi 22,5 puana indi.

Sentix'in açıklamasında, Avro Bölgesi'nin hala resesyonun eşiğinde olduğu ve Almanya'daki siyasi ve ekonomik durumun tüm Avro bölgesi üzerinde ağır bir yük oluşturduğu belirtilerek, "Bu bağlamda yatırımcılar için tek umut, destekleyici bir para politikası olasılığıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Anket, 5-9 Eylül'de 1142 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

ALMAN EKONOMİSİ

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, eylülde 4,6 puanlık azalışla eksi 34,7 puana indi. Endeksin art arda 3 aydır gerilemesi ve Ekim 2022'den beri en düşük değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 42,8 puandan eksi 48 puana düşerek, Haziran 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Sentix açıklamasında, Alman ekonomisinin "serbest düşüşte" olduğu belirtildi.

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