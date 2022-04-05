Kaynaklar, kömür yasağının detaylarının ve zamanlamasının hala müzakere edildiğini belirtti. Ancak artan baskılara rağmen AB'nin petrol ve doğalgaza yönelik yaptırımları şimdilik değerlendirmediği ifade edildi.

AB yetkililerinin alınan önlemleri güçlendirmek ve çeşitli adımlar atmak gibi çeşitli konularda bu hafta görüşmelerde bulunması bekleniyor. Avrupa Komisyonu ayrıca Rus bandıralı gemilerin ve tırların da Birlik ülkelerine girişlerini yasaklamayı planlıyor.

KÖMÜR İTHALATINI YASAKLAMAK İÇİN 27 ÜLKENİN TAMAMININ ONAYI GEREKİYOR

AB ülkeleri arasında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bazı bölünmeler var. Almanya, Macaristan gibi bazı ülkeler Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları genişletme planına karşı çıkıyor. Kömür ithalatını yasaklamak için 27 ülkenin tamamının onayı gerekiyor.

Aynı planda savunma sektörü ve bazı önemli sektörlerde kullanılan teknolojilere yönelik olarak AB'nin ihracat kontrolleri getirilmesi yer alıyor. AB yeni planla, aralarında bankaların da bulunduğu daha fazla Rus şirkete ve Rus bireylere ek yaptırımları da devreye alacak.