Avrupa enerji krizini hafifletmek için önlemler alıyor

Avrupa'da hükümetler enerji krizi karşısında halkı enerji tasarrufuna motive etmek için kampanyalar başlatırken, aynı zamanda krizi hafifletmek için vergi indiriminden nakit ödemeye varan çeşitli tedbirler açıkladı.

Yükselen enflasyon ve enerji fiyatları, Avrupa ülkelerini zor durumda kalan düşük gelirli vatandaşları da desteklemeye yöneltti.

Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı, ağustos ayında Almanya'da ilk kez megavat saat başına 700 avroyu geçti. Böylece, 2023 teslimatlı elektriğin fiyatı son 5 yılın mevsimsel ortalamasının 14 katına ulaştı.

AB Komisyonu'nun raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde toptan elektrik fiyatları geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla İspanya ve Portekiz'de yüzde 411, Yunanistan'da yüzde 343, Fransa'da yüzde 336 ve İtalya'da yüzde 318 arttı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, savaşın körüklediği gıda ve enerji maliyetlerindeki büyük artışın da etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

Avrupa'da enerji maliyetindeki artışlar, düşük gelirlileri orantısız şekilde etkilerken, eşitsizliği daha da artırıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi, dünyanın önde gelen ekonomik kurumları savaşın etkisiyle ekonomik büyümenin yavaşlayıp yüksek enerji ve gıda fiyatlarıyla enflasyonun artacağı uyarısında bulunuyor.

Ayrıca şirketlere çalışanlarına yıllık 6 bin avroya kadar vergisiz ikramiye vermesi olanağı tanındı.

Yardım paketinde emekli maaşlarının ve bazı sosyal yardım ödemelerinin yüzde 4 artırılması, akaryakıtta devlet tarafından finanse edilen litre başına 18 sentlik indirimin eylül ve ekim aylarında 30 sente çıkarılması da yer aldı.

Ülkede, ağustos başında artan enerji ve gıda fiyatlarıyla mücadele eden hane halklarına yardımcı olmak için 20 milyar avroluk yardım paketi mecliste onaylandı.

Düşük gelirli hanelere artan enerji maliyetlerine yardımcı olmak için bir kereye mahsus 100 avro ödeme sağlandı.

Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF Grubu, zarar ederek yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere yansıtmamayı seçti. Ülkede devlet tarafından yakıtta litre başına 18 avro sentlik indirim yapıldı.

ALMANYA

Savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına bağımlı Almanya'da, gıda ve akaryakıt alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını zor durumda bırakıyor.

Hükümet, bu yıl artan enerji fiyatları karşısında vatandaşlarına yardımcı olmak için 30 milyar avroluk iki yardım paketi hazırladı. Artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 avro ödeme yapma kararı alındı.

Benzinde akaryakıt vergisi litre başına 30 sent, mazotta ise 14 sent düşürüldü.

Toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek ve herkes için daha ucuz hale getirmek amacıyla bir defaya mahsus 90 gün boyunca, tren, otobüs ve metroda toplu taşıma biletinin ayda 9 avroya satılmasına olanak tanındı.