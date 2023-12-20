Avrupa finans kuruluşları yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine destek sağlıyor

DBIO koalisyonunun raporuna göre, Ocak 2020-Ağustos 2023 döneminde Avrupalı finans kuruluşları, yasa dışı Yahudi yerleşimleri için çalışan şirketlere 164,2 milyar dolar destek sağladı.

51 şirkete en çok finansman sağlayan 10 kredi kuruluşunun sağladığı desteğin 116,55 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bu kuruluşlar arasında BNP Paribas (22,19 milyar dolar), HSBC (14,21 milyar dolar), Deutsche Bank (13,23 milyar dolar), Societe Generale (12,4 milyar dolar), KfW (11,29 milyar dolar), Barclays (10,63 milyar dolar), Credit Agricole (10,29 milyar dolar), Santander (8,61 milyar dolar), ING Group (7,05 milyar dolar) ve UniCredit (6,66 milyar dolar) yer aldı.

DBIO koalisyonuna üye olan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) yapılan rapora ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIDH yetkilisi Antoine Madelin, "işgal altındaki topraklarda yapılan ciddi ihlallerde, Avrupa finans kuruluşlarının büyük bir sorumluluğu" olduğuna dikkati çekti.

Madelin, Avrupa finans kuruluşlarının, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışı olan bu yerleşimlerin "sürekliliğine ve yayılmasına katkı sağlamadığından emin olması gerektiğini" vurguladı.