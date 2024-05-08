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Avrupa hava yolu yolcu hacmi pandemi öncesine yaklaştı

Avrupa havalimanı ticaret kuruluşu ACI EUROPE yolcu trafiği raporunu paylaştı. Avrupa hava yolu yolcu hacmi Mart ayında neredeyse pandemi öncesine döndü.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 16:10

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 16:10

Avrupa havalimanı ticaret kuruluşu ACI EUROPE bugün Mart ayı ve 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporunu ve 2024 yılının tamamı için revize edilmiş yolcu trafiği tahminini yayınladı.

Avrupa havalimanı ağındaki yolcu trafiği Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre +%10,2 artarken, bu artışta iç hat yolcularından (+%5,6) ziyade ağırlıklı olarak uluslararası (+%11,7) yolcular etkili oldu.

Sonuç olarak, yolcu trafiği pandemi öncesi hacimlerin (Mart 2019) sadece %1,5 altında kalarak tam bir toparlanmaya çok yaklaştı. Yılın başından bu yana olduğu gibi, dış hat yolcu hacimleri pandemi öncesi hacimlerin üzerine çıkarken (+%2,7), iç hat trafiği altında kaldı (-%13,2).

İlk çeyrek sonuçları Mart ayı verileriyle eşdeğer olup, Avrupa ağındaki yolcu trafiği de geçen yılın aynı çeyreğine göre +%10,2 artarken, pandemi öncesi hacimlerin (2019 1. Çeyrek) -%1,3 altında kalmıştır.

ACI EUROPE Genel Müdürü Olivier Jankovec şu yorumu yaptı: "Genel olarak, yolcu trafiği yılın ilk 3 ayında dinamik bir şekilde artmaya devam etti. Katolik Paskalya tatilinin erkene alınması da buna yardımcı olurken, AB ve Birleşik Krallık'ta makro ekonomik koşulların ılımlı bir şekilde iyileştiği bir ortamda hava yolculuğuna yönelik talep genel olarak güçlü kalmaya devam etti.

İleriye baktığımızda, tüm yıl için trafik tahminimizi yukarı yönlü revize ettik ve şimdi 2024'teki yolcu hacimlerinin pandemi öncesi hacimleri (2019) +%1,4 yerine +%3,2 aştığını görüyoruz"

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