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Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 7 ayın en düşük seviyelerinde

Avrupa doğal gaz fiyatları, düşük talep ve güçlü arz ile bugün son yedi ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 16:58

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 16:58

Hollanda TTF hub'ı Mart vadeli kontrat bugün en son işlemini dünkü kapanışına göre 0,41 EUR azalışla 25,03 EUR/MWh düzeyinden gerçekleştirdi.

Kontrat gün içinde son yedi ayın en düşük seviyesi olan 25,25 EUR/MWh seviyesinin altına indi.

İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri kontrat ise en son 0,89 puan düşüşle 61,30 p/th seviyesinden işlem gerçekleştirirken gün içinde 2023 yılı 17 Temmuz tarihinden bu yana en düşük seviyesi olan 60,86 p/th düzeyine kadar geriledi.

Piyasa katılımcıları, fiyatlardaki düşüşe neden olarak ılıman hava koşullarını ve gaz talebinin düşük seyretmesini gösteriyor.

Almanya merkezli bir trader, "Sıcaklıklarda yalnızca önemli ve uzun süreli bir düşüş fiyatlara yardımcı olabilir, ancak ufukta buna benzer bir şey görünmüyor" yorumunu yapıyor.

Montel Energy Quantified (EQ) tahminlerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya'da ortalama sıcaklıklar bu hafta 7,4 °C iken gelecek hafta 4,4 °C düzeyine gerileyecek. Ancak sıcaklık yine de mevsim normallerinin 1,9 °C üzerinde olacak.

Polonya merkezli bir trader, "Mevcut düşüş yönlü temellerle birlikte, kısa süreli bir yukarı yönlü düzeltme de masada olsa da, önümüzdeki ayın yakında 23,00 EUR/MWh civarında bir teknik desteğe doğru kaydığını görebiliriz" dedi.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, Şubat ayında Avrupa depolama birimlerinden çekilen paranın Ocak ayına göre %49 düşüşle ortalama 4,2 TWh/gün olduğu görüldü.

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