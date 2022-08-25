Avrupa’da hayat pahalılığı nedeniyle grev dalgası yayılıyor

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki en büyük insani dram olarak nitelendirilen Ukrayna'daki savaş, 6 ayı geride bırakırken, savaşın etkileri yalnız bu ülkede değil, Avrupa'da da hissedilmeye başlandı.

Enerji alanında Rusya'ya ciddi oranda bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Moskova yönetimine yönelik 7 yaptırım paketini hayata geçirdi. Ancak Rusya'yı cezalandırmak amacıyla yürürlüğe giren ambargolar, yalnız bu ülkeyi değil Avrupa'yı da ciddi oranda ekonomik darboğaza sürükledi.

Avrupa genelinde rekor seviyelere yükselen enflasyon, önlenemeyen pahalılık, buna karşı çalışanların ücretlerinde istenen düzeyde artışların yapılamamış olması, birçok ülkedeki emekçilerin grev kararı almasına neden oldu.

Uzmanlar, özellikle eylül ayında okulların açılmasıyla ekonomik sorunların Avrupa'da çok daha hissedilir hale geleceğini, halihazırda eylem ya da grev kararı almamış birçok ülkede de emekçilerin maaşlarını yükseltmek amacıyla iş bırakacağı görüşünde.

İNGİLTERE'DE ÇOK SAYIDA SENDİKA GREVDE

İngiltere'de artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları aldı.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Halihazırda İngiltere'nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevleri sürüyor.

Geçen ay greve giden ceza avukatları da 22 Ağustos'ta yaptıkları oylama sonucu gelecek ay için yeniden grev kararı aldı. Ceza avukatları, İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz olarak iş bırakacak.

İngiltere'de posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakma eylemi yapacak. İskoçya'da sağlık çalışanları da gelecek günlerde greve gitme yönünde oy kullandı.