Avrupa'da son 5 yılın en zor kışı! Türkiye kritik rolde... İran gerilimi doğal gaz fiyatlarını tetikledi

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 12:41
Avrupa doğal gaz fiyatları, kıtada yaşanan soğuk hava koşullarının tetiklediği artan ısınma talebi ve İran'daki jeopolitik gerginlik endişeleriyle birlikte yükselişini sürdürerek megawatt saat başına 31 euronun üzerine çıktı.
GAZ KONTRATI FİYATLARINDA KESKİN YÜKSELİŞ
Avrupa doğal gaz piyasasının öncü göstergesi olan TTF gaz kontratı, bir önceki seansta kaydedilen %6'lık artışın ardından %4,1'lik ek yükselişle megawatt saat başına 31,50 euro seviyesine ulaştı.
DOĞAL GAZ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ING analistlerinin değerlendirmesine göre, Avrupa gaz fiyatlarındaki yükselişin arkasında iki temel risk faktörü bulunuyor:
- LNG Arz Riski: Basra Körfezi'nden gerçekleşen LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) akışlarına yönelik potansiyel kesinti riskleri
- Boru Hattı Tedarik Riski: İran'dan Türkiye'ye olan doğal gaz akışlarında yaşanabilecek olası kesintiler
AVRUPA GAZ DEPOLAMA SEVİYELERİ KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞTI
Ocak ayı başında etkili olan soğuk hava dalgası, Avrupa'nın doğal gaz depolama tesislerinden yapılan çekimleri önemli ölçüde hızlandırdı.
GAZ STOKLARI 5 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA
Avrupa enerji piyasalarında doğal gaz stok seviyeleri beş yıllık ortalamanın altında seyrederken, gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam etmesi bekleniyor.
AB ülkelerinde güncel depolama doluluk oranları:
- AB Geneli: %53,98 (Beş yıllık mevsimsel ortalama: %70)
- Almanya Gaz Depoları: %46,37
- Fransa Gaz Depoları: %47,25
- İtalya Gaz Depoları: %68,12
- Hollanda Gaz Depoları: %40,37